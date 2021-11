Caen. Une nouvelle ligne de bus circulaire autour de Caen en 2019

Il n'y a pas que du côté du tram que les circuits bougent: en septembre 2019, une nouvelle ligne circulaire de bus verra le jour autour de Caen (Calvados).

De banlieue à banlieue sans passer par le centre

Baptisé "Ellipse", ce nouveau circuit desservira l'Est et le Sud de l'agglomération: un passage par Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles et Mondeville est prévu toutes les 20 minutes, 15 en heures de pointe. De quoi mieux desservir ces communes, mais aussi des points stratégiques comme le CHU ou le Carrefour Côte de Nacre, sans obligatoirement passer par le centre-ville.

"Il y avait un manque de ce côté-là, reconnaît Bruno Guégan, directeur de Kéolis Caen, en charge du réseau Twisto. Cela permettra par exemple de rejoindre le Mémorial directement depuis la gare alors qu'à l'heure actuelle, ce trajet nécessite une correspondance."

Un fort potentiel

Autre avantage: cette ligne Ellipse sera connectée au tram sur trois arrêts. "Cette ligne a un fort potentiel dans des bassins où l'on trouve une population importante, précise Laetitia Crinon. Elle desservira des quartiers à forte densité de population et le Plateau Nord qui représente une zone de 15 000 emplois. 5 500 voyageurs sont attendus chaque jour."

D'autres destinations en périphérie de la ville seront également renforcées. C'est notamment le cas de Ouistreham: 6 allers-retours seront ajoutés à l'express 61 et la commune bénéficiera aussi du nouveau réseau de transport sur demande Résago. Le centre-ville d'Ifs sera désormais desservi par la Liane 3, ce qui implique une fréquence plus régulière des bus - de 15 à 20 minutes - mais aussi une plus grande amplitude horaire. Les voyageurs pour rallier Caen de 5h le matin jusqu'à minuit.

