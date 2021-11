Toys Normandy, un salon de jeux de collection pour petits et grands enfants

De Star Wars à Goldorak en passant par X-Men, Astérix, Tintin, Harry Potter ou les comics Marvel... Les héros des dessins-animés et bande-dessinées cultes ont désormais leur salon à Cherbourg (Manche). Toys Normandy se déroule samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, à la salle des fêtes, à l'initiative de l'association Aldyce. Elle regroupe des collectionneurs et passionnés de cinéma et BD de science-fiction et d'héroïc-fantasy.

BD, vaisseaux en tout genre, figurine... Des jouets de collection des années 70 à nos jours seront exposés, et pour certains à vendre. De quoi faire briller les yeux des enfants, et des parents nostalgiques de leurs jeunes années.

Une photo dans le "joujoumaton"

Des adeptes du cosplay (l'art de se grimer en personnages de films, séries ou dessins-animés) animeront le week-end. Le photographe Baptiste Almodovar proposera aussi au public de venir se faire tirer le portrait dans son "Joujoumaton". De quoi retomber en enfance pour quelques heures ! Une seconde édition est déjà programmée pour mars 2018.

Pratique. Toys Normandy, samedi 28 de 9h30-19h et dimanche 29 10h-18h, salle des fêtes de Cherbourg, place Centrale. Entrée gratuite.

