Cherbourg. Salon Toys Normandy, un salon de jeux et jouets de collection à Cherbourg.

"TOYS NORMANDY" c'est à la salle des fêtes de Cherbourg (Manche), samedi 10, et dimanche 11 mars. Organisé par l'association ALDYCE, le salon expose de nombreuses pépites issus de produits dérivés sur le Cinéma, les séries T.V., les dessins animés, l'univers des jeux vidéos, BD & Comics, livres, cartes à jouer ou à collectionner, mais aussi cosplayers,... Et bien plus encore !

Brice Suzanne, l'un des trois organisateurs du salon Toys Normandy, et président de l'association organisatrice a répondu à nos questions :





Salon Toys Normandy - Brice Suzanne Impossible de lire le son.



Lors de la première édition, 4 000 visiteurs avaient passé la porte de la salle des fêtes. Cette deuxième est pour le moins attendu par les passionnés, les novices et les nouveaux visiteurs.

Salle des fêtes de Cherbourg (place centrale), Entrée gratuite. Samedi : 9h30 à 19h30.Dimanche : 10h à 18h.

A LIRE AUSSI.

Le premier musée permanent du jeu vidéo ouvre près de Strasbourg