Hors Normandie. Et une nouvelle victoire pour Charlie Puth! 

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Vous êtes toujours aussi fan de Charlie Puth, en le plébiscitant une nouvelle fois à la tête de vos hits préférés.

La meilleure entrée de la semaine est une "ré-entrée". C'est Bruno Mars et "24K Magic" qui refait une apparition à la 38ème place.

La meilleure progression est de 16 places, c'est pour Sia avec "Never give up" (30ème). La pire dégringolade est rude: -24 places pour Portugal The Man et "Feel it still" (32ème)!

5) HARRY STYLES Sign of the times (+1)

3 ex aequo) CALVIN HARRIS Feels (-1)

3 ex aequo) ARCADIAN Ton combat (=)

2) LOUANE on était beau (+2)

1) CHARLIE PUTH Attention (=)

A LIRE AUSSI.

Le règne de Charlie Puth est terminé

Le maître Charlie Puth n'est jamais très loin

Charlie Puth récupère son trône!

Calvin Harris fait son entrée sur le podium de la Tendance List!

Tendance Ouest: vos hits préférés du 13 au 19 mai 2017