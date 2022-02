Hors Normandie. Portugal. The Man bien installé en tête de la Tendance List

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter : soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Portugal. The Man est 1er de la Tendance List depuis 3 semaines maintenant, belle performance. C'est le groupe Imagine Dragons qui progresse le plus avec 17 places de gagnées pour le titre "Thunder" (30ème). C'est en revanche un coup dur pour U2 qui perd 19 places avec "You're the best thing about me" (38ème).

La meilleure entrée est pour le rappeur Dadju avec "Reine" à la 41ème place.

5) MARTIN SOLVEIG All stars (-3)

4) ED SHEERAN Perfect (=)

3) OFENBACH Katchi (=)

2) CALVIN HARRIS Feels (+2)

1) PORTUGAL. THE MAN Feel it steel (=)

