Hors Normandie. Portugal the Man devient votre groupe préféré de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Lisandro Cuxi ne sera pas resté longtemps premier de la Tendance List et ne figure même plus dans le top5! Une aubaine pour Portugal. the man qui s'impose avec "Fell it still".

La meilleure progression permet à Zayn et Sia de s'adjuger la 3ème marche du podium (+24 places). La pire dégringolade est pour "Skin" de Rag'n'Bone man qui perd 30 places d'un coup et devient 42ème.

5) OFENBACH Katchi (=)

4) ED SHEERAN Perfect (-1)

3) ZAYN ft. SIA Dusk till dawn (+24)

2) MARTIN SOLVEIG All stars (+2)

1) PORTUGAL THE MAN Feel it steel (+1)

A LIRE AUSSI.

Et une nouvelle victoire pour Charlie Puth!

Tendance Ouest: vos hits préférés du 10 au 16 juin 2017

Tendance Ouest: vos hits préférés du 13 au 19 mai 2017

Le maître Charlie Puth n'est jamais très loin

Vos hits préférés du 30 avril au 5 mai 2017