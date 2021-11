Hors Normandie. Slimane s'empare de la Tendance List!

Chaque semaine, notez les titres de Tendance Ouest de 1 à 5 sur www.tendanceouest.com ou directement dans le player et retrouvez le classement de hits préférés des auditeurs sur l'antenne le samedi de 17h à 19h. Votez dès maintenant!

APrès 3 semaines de règne, c'est terminé pour Gabriella, place au nouveau roi: Slimane! En plus il réussit à placer deux titres dans le top 5.

La meilleure progression de la semaine est pour "Ta marinière" d'Hoshi: + 33 places!

TOP 5

1) SLIMANE Luna

2) TROIS CAFES GOURMANDS A nos souvenirs

3) CECILIA KRULL My life is going on

4) GABRIELLA Tu es flou

5) SLIMANE Viens on s'aime