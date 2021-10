Hors Normandie. Tendance List: le classement du 18 au 25 juin 2018

Chaque semaine, notez les titres de Tendance Ouest de 1 à 5 sur www.tendanceouest.com et retrouvez le classement sur l'antenne le dimanche de 10h à 12h. Votez dès maintenant!

Cette semaine, encore un nouveau podium! L'été a modifié vos envies musicales et ça se ressent dans ce nouveau classement. La meilleure progression est pour votre nouveau titre préféré: "Viens on s'aime" de Slimane qui gagne 24 places! La meilleure entrée est pour Diva Faune et Léa Paci avec "Get up" qui est 9ème.

La pire dégringolade, celle qui fai mal, est pour Pink qui devient 17ème car elle perd 14 positions avec "Whatever you want".

TOP 5

1) SLIMANE Viens on s'aime (+24)

2) MAITRE GIMS et VIANNEY La même (+2)

3) AMIR Les rues de ma peine (+8)

4) CECILIA KRULL My life is going on (-2)

5) MADAME MONSIEUR Mercy (+17)