Hors Normandie. A nos souvenirs, toujours au top!

Trois cafés gourmands est en tête de la Tendance List pour la troisième semaine consécutive!

La meilleure entrée cette semaine est "Mille couronnes" d'Aöme. La meilleure progression est le duo Maître Gims-Vianney avec "La même".

TOP 5

1) TROIS CAFES GOURMANDS A nos souvenirs (=)

2) CECILIA KRULL My life is going on (+8)

3) JENIFER Notre idylle (-1)

4) AMIR Longtemps (+10)

5) CLARA LUCIANI La Grenade (+6)