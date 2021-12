Hors Normandie. Tendance Ouest: vos hits préférés du 10 au 16 juin 2017

Katy Perry ne sera pas restée longtemps en tête du classement! C'est Sia qui gagne cette fois.

La meilleure progression est attribuée à Charlie Puth avec "Attention, 13ème (+16 places). La pire dégringolade est pour Zayn qui chute de 22 places avec son titre "I don't wanna live forever" qui n'est plus que 43ème. La meilleure nouveauté est Elisa Tovati avec S.O.S qui arrive directement 30ème.

5) KYGO ft. SELENA GOMEZ It ain't me (-2)

4) THE CHAINSMOKERS ft. COLDPLAY Something just like this (=)

3) ED SHEERAN Shape of you (-1)

2) KATY PERRY Chained to the rythm (-1)

1) SIA Never give up (+4)

