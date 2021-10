Hors Normandie. Le maître Charlie Puth n'est jamais très loin

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Charlie Puth réussit toujours à reprendre sa 1ère place, lui qui est dans le top 3 de vos hits préférés depuis cet été.

La meilleure progression est assez incroyable puisque c'est un bond de 30 places dans le classement pour Portugal the Man et "Feel it still"! Il est 8ème. C'est Nazim qui perd 19 places et est ainsi la pire dégringolade de la semaine. "Pourquoi veux-tu que je danse" est 39ème.

La meilleure entrée de la semaine est attribuée à "More than you know" d'Axwell & ingrosso, 36ème.

5) MARTIN SOLVEIG All stars (+1)

4) LOUANE on était beau (=)

3) ARCADIAN Ton combat (-2)

2) CALVIN HARRIS Feels (+1)

1) CHARLIE PUTH Attention (-1)

