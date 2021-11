Fécamp. Des travaux pour sécuriser l'axe Fécamp Le Havre

Après un an d'études, la décision a été prise dans le courant de l'année 2017, le département de Seine-Maritime va entreprendre des travaux pour sécuriser l'axe entre Fécamp et Le Havre, la D925. Plus précisément, il s'agit de fluidifier et de sécuriser la circulation sur le tronçon entre Épouville et Épreville. Cet axe est fréquenté quotidiennement par plus de 12 000 véhicules. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Il était donc urgent de sécuriser le tracé. Écoutez Alain Bazille, vice-président de la Seine-Maritime en charge notamment des infrastructures:

Le département de Seine-Maritime a prévu la création de deux ronds-points (l'un à Sausseuzemare-en-Caux et l'autre à Écrainville), l'élargissement de la chaussée avec des contre-allées pour les engins agricoles et la prolongation de la 2x2 voies entre Épouville et Saint-Sauveur-d'Emalleville pour permettre le contournement d'Hermeville.

Les travaux débuteront en 2018

Le calendrier de ces travaux se fait plus précis: le rond-point d'Écrainville devrait voir le jour en 2018, suivra celui de Sausseuzemare-en-Caux. Les contre-allées finalisées avant 2021. La 2x2 voies entre Épouville et Saint-Sauveur-d'Émalleville devrait voir le jour entre 2023 et 2024.

