Écrainville. Début des travaux de sécurisation de l'axe Le Havre - Fécamp

Sécuriser et fluidifier le trafic sur la D925, l'axe Le Havre Fécamp (Seine-Maritime) : c'est l'objectif des importants travaux qui ont débuté lundi 28 mai 2018 et qui sont prévus pour durer jusqu'en 2025. Ils vont se réaliser par phases. La D925 supporte un trafic quotidien de 11 2000 à 16 500 véhicules dont 380 poids lourds selon les sections. La pratique de vitesses élevées et la gravité des accidents sur cet itinéraire ont poussé le Département de Seine-Maritime à démarrer ce vaste chantier.

La création d'un giratoire à Ecrainville va permettre une meilleure intégration des automobilistes dans le trafic. - Gilles Anthoine

Trois points à retenir

Les travaux peuvent se résumer en trois dispositifs :

• La réalisation de deux giratoires (le premier à Ecrainville et le deuxième à Sausseuzemare-en-Caux).

• L'élargissement des voies de Saint-Sauveur-d'Emalleville à Goderville (ce que l'on appelle des bandes multifonctionnelles).

• L'allongement de la 2x2 voies de Manéglise jusqu'à Saint-Sauveur-d'Emalleville.



Début des travaux par le rond-point d'Ecrainville

Les travaux ont commencé lundi 28 mai 2018 par la création du rond-point d'Ecrainville. Il s'agira d'un giratoire à quatre branches entre les routes départementales 925, 68 et 252. Il va permettre de sécuriser l'intégration des automobilistes d'Ecrainville, de Manneville-la-Goupil, de Bornambusc et de Saint-Sauveur-d'Emalleville, dans le trafic.

Le futur giratoire d'Ecrainville sur la D925. - Direction des routes Seine-Maritime

Ecoutez Laurence Leblond, la directrice adjointe du pôle projet à la Direction des routes de Seine-Maritime :

Le giratoire d'Ecrainville sur la D925 Impossible de lire le son.

L'aménagement de ce rond-point va prendre sept mois. Il va coûter 1 168 000 euros.

Calendrier

• Lundi 28 mai 2018 – début des travaux du giratoire d'Ecrainville (7 mois de travaux).

• 2019 ou 2020 – création du giratoire de Sausseuzemarre-en-Caux (du foncier doit être acheté d'où l'incertitude du calendrier).

• 2023 – date théorique pour le prolongement de la 2x2 voies (2 ans de travaux).



Réaménagement de la D925 entre Fécamp et Le Havre – 2018 à 2025 – coût total des travaux : 35 millions d'euros financés en grande partie par le Département de Seine-Maritime et la Région Normandie (50 %), avec une participation du Syndicat Départemental d'Électricité.