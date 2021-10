Rugby: cinq mois d'absence pour l'ouvreur de Clermont et de la France, Camille Lopez, blessé (club)

Lopez (28 ans, 16 sél.) s'est blessé à la 23e minute lors de la victoire contre Northampton en Coupe d'Europe (24-7) et est allé se faire opérer dans la foulée. Il manquera donc plusieurs échéances avec l'ASM, ainsi que les test-matches de novembre et le Tournoi des six nations 2018 avec les Bleus.

