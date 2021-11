Rugby: Toulon, immense défi, grosse occasion en Coupe d'Europe

Le défi est immense pour le RCT: s'imposer à Limerick, en quarts de finale, seul l'Ulster y est parvenu en 2012, face à la formation qui détient le record du plus grand nombre de victoires à ce stade de la compétition (12).

La province du sud irlandais n'a plus été couronnée depuis 2008 et reverdit elle aussi depuis deux ans, sous la houlette de ses entraîneurs sud-africains, Johan Erasmus et Jacques Nienaber la saison passée, Johann van Graan et JP Ferreira depuis.

Surtout, elle peut surfer sur l'effet Tournoi des six nations: le XV du Trèfle qui vient de triompher avec un Grand Chelem à la clé comptait dans ses rangs le demi de mêlée Conor Murray, peut-être le meilleur à ce poste sur le continent en ce moment, mais aussi l'ailier Keith Earls, le troisième ligne centre CJ Stander ou le flanker Peter O'Mahony.

Problème: si les trois-quarts polyvalents Simon Zebo et Andrew Conway, un tant incertains, seront bien titulaires, Earls, le centre Chris Farrell et l'ouvreur Tyler Bleyendaal sont blessés, tout comme le troisième ligne Chris Cloete.

Toulon peut-il réaliser l'exploit ? A la vue de sa ligne de trois-quarts (Ashton, Radradra, Bastareaud, Nonu, Fekitoa, Tuisova) et de la correction infligée dimanche à Clermont (49-0), oui. L'expérience de Chris Ashton, recordman du nombre d'essais dans la compétition (38), et celle du capitaine Bastareaud (45 matchs), en pleine renaissance à 29 ans, ne seront pas de trop.

Le vainqueur de ce choc rencontrera en demi-finales celui du duel franco-français entre Clermont et le Racing 92, dimanche. Clermont, champion de France et finaliste de Coupe d'Europe en 2017, vit depuis un cauchemar: décimé par les blessures, le club a enchaîné désillusions et humiliations en Top 14 (9e) mais peut encore sauver sa saison sur ce match.

Le Racing 92, qui a connu quasiment le même destin un an plus tôt, est ambitieux sur les deux tableaux et se rend à Clermont en pleine confiance, avec son statut de meilleure défense du Top 14.

Mais dimanche, la véritable affiche sera celle entre la meilleure équipe de la phase de poules, le Leinster, et les Saracens, doubles champions d'Europe passés tout près de l'élimination en poules.

Les Londoniens semblent sur le déclin mais attention à l'orgueil de leur ouvreur Owen Farrell et des autres internationaux anglais (Maro Itoje, Jamie George, Mako Vunipola) tombés de haut lors du Tournoi, terminé à une piteuse 5e place pour le XV de la Rose.

A l'inverse, Dublin a vécu une fin d'hiver au paradis avec le Grand Chelem. Comme le Munster, le Leinster de Jonathan Sexton, l'ouvreur du XV du Trèfle, sera en pleine confiance.

Programme des quarts samedi et dimanche (heures GMT):

. Samedi

(14h15) Munster - Toulon

. Dimanche

(12h00) Clermont - Racing 92

(14h30) Leinster - Saracens

