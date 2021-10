Fécamp. Fête de l'énergie: ciné-débat à Fécamp

Demain le film documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion "recense des initiatives dans divers pays, face aux défis environnementaux et sociaux du 21e siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation et la démocratie".

La projection sera suivie d'un débat animé par l'espace info énergie avec des intervenants locaux: William Paesen, responsable de l'association Mouvement actif pour une vie durable (MAVD), Laurent Ouvrard, responsable normand d'Enercoop (fournisseur d'énergie renouvelable) et Pascal Donnet, producteur de légumes et de produits laitiers biologiques à Épreville (Seine-Maritime). Ce dernier est un vrai convaincu de l'agriculture bio. Nous l'avons rencontré dans sa ferme qu'il tient avec sa femme. Écoutez le reportage Tendance Ouest:

Pascal Donnet tient une ferme bio à Epreville, près de Fécamp. Impossible de lire le son.

Ciné débat autour du film documentaire " Demain ": jeudi 19 octobre à 18h30 au cinéma Le Grand Large de Fécamp. Entrée libre et gratuite.

