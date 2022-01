Hors Normandie. Le Dédé fait son ciné est de retour pour une 6ème édition jusqu'au 28 octobre

Le festival Le DéDé fait son ciné fait de la sensibilisation au développement durable et la promotion de la santé environnement. Il se déroule à l'Aigle et aussi dans d'autres lieux du département ornais. Dans tous ces lieux, de nombreuses animations différentes sont proposées: films, courts métrages, documentaires, exposition interactive, atelier, workshop, conférence, débat, boutique éphémère, spectacle … il y en a pour tous les goûts et tous les âges!

Ecoutez Franck Ginisty, président de l'association Les hommes fourmillent qui organise l'événement, nous présenter cette nouvelle édition:

Le festival se déroule du 15 au 28 octobre 2018. Plus d'infos sur la page Facebook ou le blog.