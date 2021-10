La méthanisation : une nouvelle énergie renouvelable dans la région

Parmi les projets écologiques envisagés, le plus prometteur est l’installation sur trois ans de 1500 methaniseurs dans toute la France. La méthanisation, basée sur le traitement des déchets organiques en milieu fermé, permet de produire une énergie renouvelable, le bio gaz, utilisée pour l’électricité et le chauffage. Le méthaniseur de Gaillon, dans l'Eure, produit 7 KW d'électricité qui alimentent des réseaux de chaleur et permet, par exemple de chauffer la piscine de la ville. Surtout implantés dans les milieux ruraux où les déchets agricoles sont facilement accessibles, les méthaniseurs permettent aux agriculteurs de se tourner vers une économie circulaire.

20 méthaniseurs par an

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) tient une place importante dans la réalisation du projet. Apportant une aide financière mais également sa maitrise et son savoir-faire, l’agence vise autant les industriels et les collectivités territoriales que les agriculteurs. Malgré tout, le directeur de l’agence de Haute-Normandie souligne "un chiffre ambitieux sur 3 ans comparé aux 390 méthaniseurs créés sur les 20 dernières années."

Très tourné vers la recherche, l’ADEME évoque d’autres secteurs d’intervention comme l’assainissement de l’eau. Sur les 3 ans indiqués par le ministère, 20 méthaniseurs par an devraient être conçus. Un pari ambitieux mais pas irréalisable : l’ADEME n’est pas le seul acteur de ce projet, qui réunit aussi des associations ainsi que des chambres d’agriculteurs dans la région.