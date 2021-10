Rouen. À Rouen, le Salon auto, moto, utilitaires et poids-lourds prend de l'ampleur

Chaque année, le Salon auto, moto, utilitaires et poids-lourds innove. Alors, forcément, la septième édition qui se présente au Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime) ces vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 ne déroge pas à la règle.

"On avait commencé avec l'auto et la moto, ensuite on a intégré le vélo, puis les utilitaires et les poids-lourds. Pour la première édition, le salon occupait 3 000 m² et cette année on sera à 30 000 m² en occupant même l'extérieur", présente Bruno Crouin, directeur de France Event, l'organisateur du salon.

Pour tous les amoureux de la route

Et il n'y a pas qu'en superficie que le salon progresse. Du côté des constructeurs, 50 marques seront présentes avec des petits nouveaux comme "Infiniti, Lotus et Lexus". Au total, les passionnés d'automobile et ceux qui cherchent à remplacer leur voiture pourront profiter d'une offre de centaines de véhicules neufs à commander chez les concessionnaires exposants, et d'un parc de plus de 600 voitures d'occasion.

Après les quelque 19 000 visiteurs de l'édition 2016, l'organisateur du salon espère cette fois-ci passer un cap et continuer à gagner en affluence, doucement mais sûrement : "On aimerait bien avoir plus de 20 000 visiteurs, ça serait une belle réussite pour le salon et les exposants", espère Bruno Crouin.

Et pour les occuper, des animations sont prévues tout au long du week-end dans tout les halls, parfois "à l'initiative des exposants. Et quelques-uns devraient nous réserver des surprises", conclut l'organisateur.

Pratique. Salon Auto, moto, utilitaires et poids-lourds, vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre de 10h à 19h au Parc des expositions. Entrée 7€ plein tarif, 5€ tarif réduit.

A LIRE AUSSI.

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen