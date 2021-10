Saint-Étienne-du-Rouvray. À Saint-Etienne-du-Rouvray, la piscine rouvre enfin ses portes

La piscine municipale Marcel Porzou n'était tout simplement plus aux normes. Il fallait vidanger ses bassins quatre fois par an pour les nettoyer. Désormais, seulement une seule vidange par an est nécessaire, ce qui représente des économies d'eau considérables. Le bassin sportif de 25 mètres et le bassin d'apprentissage sont en inox, ce qui permet un nettoyage facilité et un aspect esthétique original et moderne.

Autre nouveauté, des circuits d'eau différenciés pour les deux bassins, ce qui permet d'adapter séparément la température de l'eau. "Le bassin sportif reste à 27°C, mais on peut chauffer le bassin d'apprentissage jusqu'à 32°C, ce qui nous permet de proposer des activités nouvelles comme les bébés nageurs", explique Maryvonne Collin, responsable du service des sports à la ville. Une pataugeoire a aussi été construite pour permettre aux tous petits d'en profiter avec leurs parents. "Les assistantes maternelles peuvent aussi venir le mercredi après-midi", ajoute Maryvonne Collin.

Une accessibilité aux handicapés

La piscine a reçu le label tourisme et handicap, ce qui signifie qu'elle peut accueillir les personnes à mobilité réduite ou atteinte d'un handicap mental. "Tout cela va dans le sens de la politique du sport pour tous que l'on veut mettre en place à la ville. On veut que chacun puisse trouver sa place dans l'établissement", explique Maryvonne Collin.

Par ailleurs, l'ensemble est désormais alimenté par une chaufferie biomasse qui est raccordée à la piscine, mais aussi aux terrains de tennis couverts et à l'école Paul Langevin. Avec 85% de chauffage au bois, elle doit permettre de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 20%. En bref, la piscine n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a un an et demi. Mais cela a eu un coût. Ces travaux représentent l'investissement principal de ce mandat municipal. 6,1 millions d'euros dont plus de la moitié a été financée par la ville, le reste par la métropole, la Région, le Département et l'ADEME.

