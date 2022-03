Tendance Sports : les Jeux équestres 2014 en questions !

Les Jeux Equestres Mondiaux 2014, plus grand évènement équin au monde, débarquent en Basse-Normandie dans un peu plus de 1000 jours maintenant. Fabien Grobon, directeur général du comité d'organisation a répondu aux questions de la rédaction quant au budget énorme de cette organisation (60m€), à sa réalisation qui pertubera le SM Caen puisqu'étant axée autour du stade Michel-d'Ornano et des retombées économiques attendues. Dans cette émission, vous pourrez également retrouver l'analyse de la défaite de Caen face à Montpellier samedi ainsi que les Tops et Flops du week-end sportif dans la région, sans oublier la carte blanche, aujourd'hui, c'est l'arbitrage que notre consultant a épinglé sévèrement...

Partie 1 : Caen a joué, Caen a perdu ! Retour sur la défaite du SMC face à Montpellier mais également sur le coup de sang de Franck Dumas envers les supporters...

Partie 2 : Les Tops et Flops de la semaine... Des tops pour le football ou le volley, un gros flop pour les Drakkars caennais en Hockey sur Glace.

Partie 3 : Les Jeux Equestres 2014, mode d'emploi...

Partie 4 : Le débat, Les JEM, trop chers et trop astreignants ? Fabien Grobon, directeur du comité d'organisation répond aux questions de la rédaction.

Partie 5 : La carte Blanche : Coup de gueule contre l'arbitrage...