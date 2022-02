Tendance Sports : Les JO 2012 dans la Manche !

Ce 8e numéro de la saison de l'émission Tendance Sports était consacré ce lundi midi entre 12h et 13h au Volley-ball avec le projet de grande envergure porté par le St-Lô Volley et Stéphane Rabecq notre invité, et consacré à l'organisation de la phase pré-olympique des équipes qualifiées pour les JO. Egalement au menu de cette émission, les traditionnels Tops et Flops de la semaine avec du foot et l'US Ducey, du judo et l'Avant-Garde caennaise, ainsi que du handball ou encore du Rallycross. Enfin, la traditionnelle carte blanche était un véritable carton rouge adressé au Basket en Basse-Normandie...

Pour suivre le projet JO 2012 dans la Manche :

- http://sites.google.com/site/saint-lovolley ou sur la page officielle Saint-Lô Volley sur facebook.

A écouter :

Partie 1 : Brest-Caen, l'analyse du match et de la bonne santé malherbiste en ce début d'automne.

Partie 2 : Les Tops et les Flops de la semaine avec notamment deux invités, Mathias Restout pour le foot et l'US Ducey, et Florent Roger de l'AG Caen pour le judo.



Partie 3 : Le Volley Ball et le St-Lô Volley en grande difficulté, Stéphane Rabecq nous explique pourquoi...

Partie 4 : Les JO à Saint-Lô : Le St-Lô Volley et la Ligue de Basse-Normandie sont en plein développement d'un projet colossal, celui d'accueillir les équipes mondiales de volley et beach-volley dans leur préparation pré-olympique avant les JO de Londres !

Partie 5 : La carte blanche... Ou plutôt le carton rouge de Sylvain Letouzé au basket bas-normand !