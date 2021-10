Tendance Sports / SM Caen : Où est passé Pierre-Alain Frau ?

Thibault Deslandes, Maxence Gorreguès et Sylvain Letouzé étaient sur le front du football ce midi lors de votre traditionnel rendez-vous Sports en Basse-Normandie. Au menu, un retour sur la 12e journée de Ligue 1 entre le PSG et Caen mais également le débat sur Pierre-Alain Frau et son niveau actuel. Retrouvez également les Tops et les Flops de la semaine avec du Rugby, du Volley, ou encore du basket et l'interview d'Hervé Coudray l'entraîneur de l'USO Mondeville Basket.

A écouter :

Partie 1 : Retour sur le match PSG-Caen avec les interviews de Proment, Dumas, Heurtaux et Hamouma ainsi que l'analyse de notre équipe Tendance Malherbe.

Partie 2 : Le cas Pierre-Alain Frau... En nette difficulté, celui qui devait être la Star du recrutement caennais peine à s'imposer...

Partie 3 : Les tops et les flops de la semaine

