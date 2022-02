Emission : Le Best-of Tendance Sports du 10 octobre

Dans ce 7e numéro de la saison, Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé étaient en direct de nos studios de Cherbourg pour une émission consacrée à l'AS Cherbourg football avec comme invité, Gérard Gohel le président Asciste. Un président qui, après le bon début de championnat de sa formation en National veut transmettre son ambition de Ligue 2. Alors le maintien oui, mais la L2 encore plus ! Argent, effectif et sponsoring essentiels, Gohel n'a rien oublié. Retrouvez ci dessous son interview... Egalement au menu de cette émission, les traditionnels Tops et Flops de la semaine avec du foot, du rugby, du rallycross ou encore du volley au menu. Enfin, retrouvez la carte blanche, aujourd'hui un coup de gueule contre le pésimisme ambiant autour des équipes de France...

A écouter :

Partie 1 : Les tops et les flops de la semaine (Foot, Rallycross, Rugby, handball ou encore basket)

Partie 2 : La grande interview de Gérard Gohel, le président de l'AS Cherbourg

Dans cette interview, le président cotentinois revient sur le bon début de saison sur le terrain mais affiche aussi ses envies de professionnalisme et de Ligue 2. Il revient également sur son étude d'un complexe culturo-sportif à 70 millions d'euros dans l'agglomération avant de faire part du manque actuel de l'ASC sur le plan financier, un manque de 500 à 600 000 euros pour monter en L2 !



Partie 3 : La carte blanche...

Aujourd'hui, Sylvain Letouzé s'attaque au pésimisme ambiant des amateurs de sport avant les deux rendez-vous football et rugby des français cette semaine...