Emission : Le Best-of Tendance Sports du 3 octobre

L'émission du Sport et de tous les Sports en Basse-Normandie s'intéressait ce midi au pilote manchois David Deslandes qui après le Rally et le Dakar est désormais aux manettes de son team Deslandes Sports avec lequel il enchaîne les bons résultats au championnat de France de Rallycross avant peut-être de rejoindre le gotha européen dans les prochains mois... Au menu également, le retour sur le match nul du SM Caen face à l'OGC Nice lors de la 9e journée de Ligue 1 samedi soir et l'analyse acérée de nos consultants. Sans oublier la carte blanche consacrée aujourd'hui à un geste de classe de la part d'un arbitre de football !

A écouter :

Partie 1 : Retour sur le match Caen-Nice de samedi soir dernier et le match nul très amer des malherbistes... vu par Thibault Deslandes, Maxence Gorreguès et Sylvain Letouzé

Partie 2 : Les tops et flops du week-end avec au programme, du football, de l'équitation et du long board notamment !

Partie 3 : La Grande interview de David Deslandes, le Rallycross chevillé au coeur...

Partie 4 : La carte blanche de Sylvain Letouzé, coup de coeur à un arbitre de football pour un geste peu commun...