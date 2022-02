Emission : Le Best-of Tendance Sports du 26 septembre

Après le football, le handball et le rugby, place était faite ce midi au Basket avec l'USO Mondeville et Ingrid Tanqueray notre invitée. Avec la meneuse calvadosienne, nos journalistes et chroniqueurs ont pu décortiquer la saison à venir des mondevillaises au travers de la Grande interview menée par Maxence Gorregues et de Grand débat concoté par Thibault Deslandes.

Le SM Caen et le football étaient bien sûr au programme avec le retour sur la victoire malherbiste à Evian TG samedi soir, mais également l'évolution du conflit entre le club du président Fortin et le Malherbe Normandy Kop 96. Enfin, vous pourrez retrouver nos deux rubriques habituelles avec les Tops et les Flops du week-end ainsi que la Carte Blanche à Sylvain Letouzé, coup de gueule cette semaine contre l'US Granville...

A écouter :

Partie 1 : Le SM Caen vainqueur à Evian et 8e du championnat de Ligue 1 avant de recevoir Nice samedi soir prochain.

Partie 2 : Les Tops et les Flops du week-end...

Partie 3 : La Grande interview d'Ingrid Tanqueray

Partie 4 : Le Grand débat, Mondeville est-il seul en Basse-Normandie

Partie 5 : La Carte Blanche : Que fait l'US Granville ?