Depuis qu'on le connaît il n'est jamais tombé aux oubliettes et ce n'est pas près d'arriver aujourd'hui. David Guetta s'apprête à dévoiler un nouvel album, le sixième de sa carrière.

Le nom de ce nouvel opus n'est toujours pas dévoilé, sa date de sortie non plus, en revanche on sait déjà qu'il nous fera vibrer avec 2U. Ce morceau en collaboration avec Justin Bieber a d'ailleurs été illustré et mis en ligne récemment.

David un brin stressé

Ce n'est pas son nouveau look qui le perturbe mais plutôt le choix à faire pour promouvoir l'arrivée de ce nouvel opus. Il a annoncé récemment au magazine Billboard: " Je dois prendre une décision sur mon prochain single. C'est le truc le plus stressant dans ma vie. Je n'aime pas ça car j'aime tous mes titres! ". Y aura-t-il de nouvelles collaborations autres que celle avec Justin Bieber? Le mystère reste entier.

En attendant sachez qu'en début d'année prochaine David Guetta sera en tournée européenne; à cette occasion il se produira le 19 Janvier 2018 à l'AccorHotels Arena de Paris, ce sera son seul et unique show dans l'hexagone.

