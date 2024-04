Musique. Jérémy Frérot est de retour avec "Adieu", ce single poignant où il se confie sur sa rupture amoureuse

Depuis plusieurs années, Jérémy Frérot, ex-membre du duo Fréro Delavega, cartonne en solo. D'abord avec son premier album Matriochka, sorti en 2018, puis avec Meilleure Vie sorti en 2021, tous deux certifiés or. Après ce succès, il a eu envie de se recentrer afin de pourvoir se renouveler dans la musique alors il a décidé de faire une pause. Cet arrêt temporaire lui a permis de se ressourcer auprès de ses proches et de profiter des petites choses de la vie. Ces moments de partage et d'évasion l'ont finalement inspiré pour son futur album, prévu à la rentrée 2024.

Aujourd'hui, il nous offre un premier extrait de ce projet mixé par Marlon B, en collaboration avec Laurent Lamarca avec qui il avait déjà travaillé sur ces deux albums précédents. Intitulé Adieu, ce single est une ballade des temps modernes où il se livre sur son expérience à la fois personnelle, mais aussi universelle. C'est un hymne fédérateur pour tous ceux qui ont connu la fin d'une histoire d'amour et en l'occurrence, ici, il se confie sur sa rupture avec amoureuse avec Laure Manaudou, avec qui il a deux enfants en bas âge. Pour autant, Jérémy Frérot apparaît comme un nouvel homme, désireux de transformer un échec en victoire.

"Ça introduit bien l'album qui va arriver. Ce n'est pas par hasard si on a choisi cette première chanson, ça montre comment je me sens aujourd'hui. Ce single est une porte d'entrée pour l'album", dit-il au micro de Tendance Ouest.

Ce troisième album sera accompagné d'une nouvelle tournée avec une première date déjà annoncée, à La Cigale à Paris, le 13 mars 2025. Jérémy Frérot passera par la Normandie, et on vous tiendra évidemment au courant sur Tendance Ouest.

