Rouen. Seine-Maritime : 30 mois de prison pour une caisse vide

Le 26 juillet 2017, à Notre Dame de Bondeville (Seine-Maritime), Ousmane Dieng, 25 ans, attend la fermeture d'un bar pour s'y introduire afin de dérober la caisse. C'est ce que lui aurait conseillé une "connaissance".

Ce jour-là, il se faufile donc sous le rideau de fer que le patron du bar descend. Armé d'une bombe lacrymogène et le visage recouvert d'une cagoule, il se retrouve nez à nez avec le tenancier puis une bagarre s'ensuit. Celui-ci se verra octroyer une incapacité temporaire de travail de cinq jours pour les coups subis.

Bredouille devant une caisse vide, il prend alors la fuite à bord de la voiture de sa compagne et se dirige vers Maromme. Circonstance aggravante, il conduit avec un permis annulé. Le numéro d'immatriculation relevé, la Police ne tarde pas à le localiser, et se rend au domicile de son amie, chez laquelle on le retrouve. Il a pris soin de nettoyer ses vêtements.

30 mois de prison

Jugé lundi 2 octobre devant la justice à Rouen, il explique que suite à une précédente condamnation, il était redevable de la somme de 5 000 à des parties civiles. Insolvable, il avait donc décidé de dérober de l'argent pour s'acquitter de cette dette.

"Je regrette ce que j'ai fait", se contente-il de dire à la Cour. Pour le Procureur, "le prévenu a prémédité ses actes sciemment", tandis que sa défense souligne que "sans soutien, le prévenu a connu une véritable errance dont il faut tenir compte".

Après délibération, le Tribunal le condamne à trente mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : Un gérant de bar jugé pour banqueroute

Avec la violence, les noctambules de Rio ne sont plus à la fête

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux

Au tribunal de Caen: Elle a fait vivre un calvaire à sa mère de quatre-vingt-quatre ans

Ouistreham. Dans une fourgonnette, huit personnes dont une femme enceinte de six mois