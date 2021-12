Rouen. Près de Rouen, un père violent condamné

C'est une voisine qui, entendant des cris de femme, appelle la police le 27 octobre 2018 pour intervenir au domicile d'une couple de Maromme (Seine-Maritime). À leur arrivée, les policiers découvrent la victime, compagne du prévenu depuis deux ans, le nez en sang. Sur place, les policiers entendent le prévenu qui évoque une dispute et reconnaît lui avoir asséné des coups de poing parce qu'elle l'a insulté. La version de la victime est un peu plus explicite. Elle décrit un différend qui a mal tourné. Son compagnon devenant menaçant, elle s'est réfugiée dans la salle de bains dont il casse la porte pour l'y rejoindre avant de briser la table du salon. La victime se réfugie alors dans la chambre.

Il se moque de sa fille

C'est la question de leur fille de 10 mois qui est à l'origine de la dispute. Le prévenu dit s'en moquer et ne pas souhaiter s'en occuper. Sa compagne fait l'objet d'un examen médical qui confirme les traces de coups et se voit octroyer une interruption temporaire de travail de cinq jours. Elle ajoute que ces épisodes de violences se répètent régulièrement et accuse son compagnon d'être réfractaire aux soins qu'on lui a conseillés concernant son addiction au cannabis. Pour la partie civile, "le prévenu doit se rappeler qu'il est père". La défense juge que "le climat est aujourd'hui apaisé". À l'audience, le Tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

