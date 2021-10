Rouen. Baseball : le 13e sacre pour les Huskies de Rouen

De mémoire de président, c'est peut-être la plus belle victoire des Huskies de Rouen. Même quand il s'agit du 13e titre en 15 ans. Mais c'était peut-être aussi la plus difficile. A l'issue de la première partie de la finale, les deux équipes rivales étaient à égalité et ce week-end, tout restait à jouer.

Sur leur terrain, les Rouennais prennent l'ascendant dans le match 3 sur le score de 8-4. Le dimanche, lors du match 4, Sénart reprend le dessus et remporte le match 7-3. Les deux équipes sont à nouveau à égalité et doivent se battre dans le 5e match pour le titre.

Au bout du suspense

Lors de la 4e manche de ce match, une décision arbitrale empêche le lanceur de Sénart, Matthieu Brelle-Andrade, de prendre sa place sur le monticule. Mais cette décision n'entache pas la hargne de Sénart qui colle à l'équipe de Rouen. Le dernier match dure et l'obscurité commence à arriver. En fin de 9e manche, les Rouennais prennent un léger avantage et gagnent le dernier match de la finale 9-8. Les Rouennais conservent donc leur titre.

"C'est la finale la plus dingue, la plus dure et certainement la plus belle", nous confiait le président des Huskies, Xavier Rolland, au lendemain de la finale.

Coté stats, l'attaque de Rouen (le nombre de fois qu'un frappeur atteint les buts avec un coup sûr) est à 0,299 (0,290 pour Sénart). Les Huskies ont cumulé 14 homerun sur la finale (8 pour les Templiers). En individuel, le meilleur lanceur rouennais est Owen Ozanich avec 1.08 et le meilleur frappeur rouennais est Jonathan Jaspe avec un taux à 0,429.

