Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen connaissent leur menu pour la coupe d'Europe

Les Huskies l'assurent, la coupe d'Europe est leur objectif majeur de la saison. Désormais, ils connaissent le menu qui les attend pour ce grand rendez-vous qui se tiendra du mercredi 6 au dimanche 10 juin 2018 à Rotterdam (Pays-Bas). Les Rouennais, dans la poule A, commenceront par les italiens de Rimini, le mercredi 6 juin à 13h. Le coach rouennais, Keino Perez aurait aimé éviter de commencer par les champions d'Italie (13 titres dont celui de 2017 et 2015), habitués des rendez-vous européens. Les Italiens sont des adversaires sérieux car ils ont été jusqu'en demi-finale en 2010, éliminés par les Allemands d'Heidenheim Heideköpfe et aussi lors de la dernière édition, battus par les Pirates d'Amsterdam.

Les Huskies dans la cour des grands

Ensuite, le jeudi 7 juin, les Rouennais affronteront ces mêmes Pirates L&D d'Amsterdam, eux aussi multiples champions des Pays-bas. Les Néerlandais sont les tenants du titre de la compétition. Pour le dernier match de poule, les Rouennais affronteront les Allemands de Heidenheim Heideköpfe, champions d'Allemagne et finalistes de la coupe d'Europe en 2010.

Une poule qui semble compliquée pour les Huskies qui seront les Petits Poucet dans l'aventure européenne. Mais le coach préfère rester pragmatique : "On va jouer à 10H30 ou à 13 heures. Nous aurons les après-midis pour récupérer, aller aux soins. Cet horaire me convient, il fera moins chaud aussi." En attendant, l'effectif va travailler ses stratégies de jeu, faire tourner les nouveaux lors des premiers matches de saison régulière et aussi lors du Challenge de France 2018, qui se déroulera à Valenciennes et Compiègne, du 10 au 13 mai.