Pour la première fois, la ville de Fécamp participe à la Semaine bleue 2017. La municipalité a préparé une semaine d'animations entre le 2 et le 7 octobre. Entre cinéma, collecte, conférence, théâtre et salon bien-être, des animations qui ne sont pas tournées que vers les conseils et la santé. Le loisir a également sa place lors de cette Semaine bleue fécampoise. Écoutez Dominique Tessier, adjointe à Fécamp en charge des personnes âgées:

La Semaine bleue à Fécamp du 2 au 7 octobre 2017 Impossible de lire le son.

Parmi les animations proposées cette semaine, une conférence est organisée jeudi 5 octobre 2017 dans l'après-midi sur l'aménagement du logement, comment adapter l'habitation d'une personne âgée pour lui permettre de rester le plus longtemps possible chez elle. Une conférence avec des conseils pratiques et adaptés. Il ne faut pas toujours un investissement financier important. Écoutez Vincent Haslouin, ergothérapeute pour l'association Acomad:

adapter le logement des personnes âgées Impossible de lire le son.

Pratique. La Semaine bleue à Fécamp, c'est du 2 au 7 octobre 2017, le programme complet ici.

