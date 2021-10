Hors Normandie. Charlie Puth reste votre artiste préféré

Pas de nouveautés cette semaine dans la Tendance List. La meilleure progression est attribuée à 2 titres: "Dumbo" de Vianney (26ème) et "2U" de David Guetta feat. Justin Bieber (21ème). Les 2 ont gagnées 15places en une seule semaine!

La pire dégringolade est pour Enrique Iglesias et "Subeme la radio" car son titre n'est plus que 24ème car il a perdu 14 places!

5) ED SHEERAN Galway Girl (+11)

4) ARCADIAN Ton combat (+2)

3) THE CHAINSMOKERS ft. COLDPLAY Something just like this (-1)

2) IMAGINE DRAGONS Believer (+2)

1) CHARLIE PUTH Attention (=)

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12hh sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

