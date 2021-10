Hors Normandie. Tendance List: le classement du 11 au 17 juin 2018

Chaque semaine, notez les titres de Tendance Ouest de 1 à 5 sur www.tendanceouest.com et retrouvez le classement sur l'antenne le dimanche de 10h à 12h avec Laure. Votez dès maintenant!

Cette semaine, le classement a été complètement chamboulé avec un nouveau podium de tête. Au revoir Tom Walker, Feder et Liam Payne, bonjour à Pink, Hoshi et Cecilia Krull, la meilleure progression de la semaine! (2ème, +21 places).

La pire dégringolade est pour David Guetta feat. Sia et le titre Flames (21ème, -15 places).

TOP 5

1) HOSHI Ta Marinière (+12)

2) CECILIA KRULL My life is going on (+21)

3) PINK Whatever you want (+2)

4) MAÎTRE GIMS ft. VIANNEY La même (+6)

5) MARSHMELLO ft. ANNE-MARIE Friends (+10)