Le Jury a dit NON pour le retour de la Nouvelle Star sur M6!

M6 en rêvait... et les négociations étaient en cours. Le patron de la chaine Nicolas de Tavernost avait déclaré : « "X Factor", c'est trop cher pour ce que c'est. Donc, soit on trouve un moyen de le produire moins cher, soit on arrête ». Le demi-succès de l'émission "X-Factor" (atteignant péniblement les 2 millions de téléspectateurs) a refroidi M6.

«J’ai été contacté la semaine dernière. On m’a dit : On veut refaire la "Nouvelle Star" avec le jury de l’époque. J’ai répondu que je n’étais pas dans cette idée-là, et surtout je crois que je n’en ai pas envie »e déclare Manu Katché à nos confrères du "Parisien". « J'ai eu ensuite Marianne James au téléphone. Marianne a dit non, elle a plein de projets. Et je crois qu’elle est tellement en empathie avec ce qu’a été "Nouvelle Star" qu’elle a peur de la façon dont cela pourrait évoluer après ces années d’absence ».

Ainsi, coup dur pour la chaine, le jury qui a déniché Steeve Estatof, Myriam Abel, Christophe Willem et Julien Doré, ne rempilera pas.



Un petit souvenir...