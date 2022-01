Une nouvelle "Nouvelle Star" pour M6 ?

"Il faudra bien sûr refondre le concept, mettre notre spécificité en avant, trouver un nouveau jury et boucler le tout de sorte à ne pas diffuser l'émission en même temps qu'un second The Voice", explique Bibiane Godfroid, la directrice des programmes du groupe M6.

La chaîne avait déjà tenté à l'automne dernier de redonner vie à son émission, en essayant de réunir le jury de la grande époque, composé de Marianne James, Manu Katché, Dove Attia et André Manoukian.

Fort de ses 7,6 millions de téléspectateurs en moyenne par prime, The Voice est assuré de revenir en 2013 pour une deuxième saison, sur TF1