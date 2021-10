M6 mise sur la télé et le docu-réalité mais pas sur le télé-crochet

"Il n'y aura pas de télé-crochet musical au premier semestre 2012 sur M6", affirme Bibiane Godefroid, directrice des programmes de la chaîne, ce mardi 15 novembre dans le quotidien Le Parisien. Face à la déconvenue de X-Factor la saison dernière et la difficulté à refaire Nouvelle Star, M6 sautera son tour en 2012 et laissera la voie libre à TF1 (The Voice) et NRJ12, qui prépare une nouvelle version de Star Academy.

M6 se concentrera davantage cette saison sur la télé-réalité, avec l'arrivée début 2012 en prime time de La Belle et ses princes presque charmants. Dans ce programme, une célibataire devra choisir l'élu de son coeur parmi dix hommes au physique parfait ou dix autres aux qualités recherchées.

Autre émission que M6 mettra en avant dans les prochains mois, le docu-réalité Patron incognito. Dérivée français du format américain Boss Undercover, la nouveauté placera pendant une semaine un patron de PME dans la peau d'un salarié de façon anonyme. "Il est grimé pour ne pas être reconnu. Ainsi, il réalise les problèmes quotidiens de ses salariés", explique Bibiane Godefroid.

M6 possède également dans les tuyaux une émission sur l'éducation des enfants, Super Mamie, qui pourrait remplacer en septembre prochain Super Nanny. Face au succès grandissant de sa série Scènes de ménages, la chaîne réfléchit à une nouvelle création, En Famille, qui se pencherait sur le quotidien d'une famille recomposée.