Étretat. Les déchets chimiques ne vont pas à la poubelle !

La société EcoDDS est chargée en France de la gestion des déchets chimiques. Elle doit les récolter et les recycler. Quand on parle de produits chimiques on parle d'acide, de white spirit, de colle, de mastic, d'engrais ou encore de désherbant, la liste est longue. En bref, tous les produits utilisés pour le bricolage, le jardinage ou pour l'entretien de la voiture. Écoutez Mélanie Moreira, la responsable communication d'EcoDDS :

EcoDDS cherche à faire passer un message : qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, les produits chimiques ne vont pas à la poubelle, ni dans les canalisations mais dans les déchetteries.

Jouer et sensibiliser

Pour faire passer son message, EcoDDS a fait la tournée des plages de France cet été. Elle est présente sur le front de mer d'Étretat du 29 au 30 août 2017, de 10h à 18h. Des structures gonflables de cinq mètres de haut sont installées, représentant un bidon de white spirit, un port de peinture et une bouteille d'acide. Des jeux sont proposés aux enfants, un spectacle est joué à 18h00 et le tout est animé en musique avec l'album Deep Green Sound produit par EcoDDS. Six chansons autour du thème du recyclage des produits chimiques.

Pour tout savoir de la collecte et du recyclage des produits chimiques rendez-vous sur le site internet d'EcoDDS.

