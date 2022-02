Un DJ remixe 24 titres en 1. Le résultat cartonne sur le net.

Rappel : un mashup (que l'on appelle aussi bootleg) consiste à associer dans un même morceau, deux ou plusieurs titres existants. On utilise généralement la bande son d'un titre et on y superpose la partie chantée.

"Rolling in the beats" est la dernière production des studios Ithaca. Découvrez ce mashup audio et vidéo mixé en live par un très talentueux DJ. La recette pour ce bootleg : un peu de Daft Punk, du The Killers, une pincée de Michael Jackson et 2 cuillères à soupe de The Verve sans oublier une petite touche d’Adèle. Laissez vos commentaires sur cette page.