Les 29 hits de l'année dans 1 remix.

DJ Earworn est un DJ allemand et a réalisé la prouesse de compiler les 29 titres qui ont le plus cartonné en 2011 dans son pays dans un mashup*. Mais ce n'est pas tout ! En plus du son, il y a aussi de l'image ! Découvrez ci-dessous les clips se mélanger. Au menu : Britney Spears, LMFAO, Maroon 5, Rihanna, David Guetta, Adèle, les Black Eyed Peas, Martin Solveig ou Jennifer Lopez ...

*Un mashup, que l'on appelle aussi bootleg, consiste à associer dans un même morceau, deux ou plusieurs titres existants. On utilise généralement la bande son d'un titre et on y superpose la partie chantée.