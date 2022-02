Musique. Le trio L.E.J. sortira son nouvel album au mois de mai

En pleine période de confinement, voilà une bonne nouvelle : Lucie, Elisa et Juliette, qui forment le trio musical L.E.J., sont bientôt de retour avec un nouveau disque qui verra le jour en mai cette année, à quelques semaines de l'été. Une sortie digitale est prévue pour le 8 mai et une sortie physique pour le 22. D'ores et déjà, vous pouvez pré-commander cet album qui rassemble pas mal de monde, puisque les filles ont collaboré avec des personnalités comme le rappeur Youssoupha, le compositeur de musique électronique française Fakear ou même les Toulousains Bigflo et Oli.

L.E.J. a déjà dévoilé sur Instagram la tracklist du nouveau bébé musical.

Leur dernier titre Pas peur est en écoute complète sur leur chaîne YouTube L.E.J.