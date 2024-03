Hérouville-Saint-Clair. Le DJ David Guetta, star surprise du festival Beauregard

Quelle surprise ! Le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair a mis les petits plats dans les grands. Les organisateurs ont annoncé, lundi 4 mars l'ajout d'un "day before", le 3 juillet 2024, avec un artiste de classe mondiale. Après avoir vu passer DJ Snake ou Martin Solveig, c'est le DJ David Guetta qui va mettre le feu sur scène en ouverture du festival. L'artiste français viendra transformer la prairie de Beauregard en une véritable piste de danse à ciel ouvert pour un spectacle d'1h30.

Cette icône de l'électro fait rayonner sa musique à travers le monde depuis plus de 20 ans. Nommé six fois aux Victoires de la musique, avec un trophée d'honneur en 2015, David Guetta est l'artiste français le plus streamé sur Spotify sur les quinze dernières années. Ses incroyables hits populaires "I'm Good (blue)" avec Bebe Rexha et "Titanium" avec Sia ont quant à eux dépassé le milliard de stream.

30 000 places en vente

Pour tenter de le voir, il faudra faire vite ! La billetterie ouvre mardi 5 mars, dès 10 heures. 30 000 billets seront mis en vente sur le site du festival. Les festivaliers pourront se procurer une place "The Day Before" grâce au pass 1 jour pour le mercredi ou le pass 2 jours mercredi et jeudi (proposé en quota limité). Aucun pass 5 jours ne sera mis en vente puisque les autres jours affichent complet. Mercredi 3 juillet 2024, David Guetta sera précédé par deux artistes en ouverture.

En 2023, le groupe Indochine avait enflammé Beauregard lors de la première journée devant 30 000 spectateurs. Il y a fort à parier que David Guetta en fera autant…