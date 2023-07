[En images] Hérouville-Saint-Clair. Revivez la folle soirée d'Indochine au festival Beauregard

Ils ont couru pour être aux premières loges. Les fans d'Indochine ont vécu une soirée d'anthologie au festival Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair, mercredi 5 juillet. Revivez cette soirée en images.

Ouverture des portes de @FestBeauregard ! Les fans d'Indochine sont visiblement pressés ! pic.twitter.com/gHHuvkdydN — Tendance Ouest (@tendanceouest) July 5, 2023

Indochine a mis le feu sur la scène de Beauregard.

"J'ai demandé à la lune", le célèbre titre d'Indochine.

Une pluie de confettis bleu, blanc, rouge qui ravit les enfants.

Certains sont arrivés la veille pour ne rien rater de leur groupe favori. D'autres comme Viviane Salaun ont attendu plus de quatre heures pour avoir leur place au plus près de la scène. "Quand on aime, on ne compte pas ! sourit la festivalière. Elle n'en est pas à son galop d'essai. "C'est la septième fois que je les vois, après le Stade de France, Lille, les Papillons de nuit et Le Mans ! Je voulais être aux premières loges".



Viviane fait la queue depuis 14h pour être aux premières loges pour Indochine @FestBeauregard pic.twitter.com/LdM234gaoW — Léa Quinio (@Lea_Quinio) July 5, 2023

Elle, comme les 30 000 autres festivaliers en ont profité jusqu'au bout de la nuit avec les célèbres titres "J'ai demandé à la lune", "Canary Bay" ou encore "Trois nuits par semaine".

Le festival d'Hérouville-Saint-Clair est désormais lancé ! Mardi 6 juillet, il y aura notamment Lotti, Alias, Gazo, Deus, Angèle, Royal Blood, Royal Republic et Kungs, pour finir.