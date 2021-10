Le tracklisting du nouvel album de Daft Punk

Daft Punk a annoncé mercredi 17 avril le tracklisting complet de "Random Access Memories" via la plateforme de partage vidéos Vine.

Dans ce teasing, le duo français s'est inspiré du film "The Wolverine", d'ou cette ambiance sombre, mais qui révèle en seulement 6 secondes ce que les fans attendent depuis plusieurs jours.

Voici donc la liste des titres présents sur le prochain album de Daft Punk dont la sortie est prévue le 21 mai prochain.

01. Give Life Back to Music feat. Nile Rodgers

02. The Game of Love

03. Giorgio by Moroder feat. Giorgio Moroder

04. Within feat. Chilly Gonzales

05. Instant Crush feat. Julian Casablancas

06. Lose Yourself to Dance feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers

07. Touch feat. Paul Williams

08. Get Lucky feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers

09. Beyond

10. Motherboard

11. Fragments of Time feat. Todd Edwards

12. Doin’ It Right feat. Panda Bear

13. Contact feat. DJ Falcon

Et la vidéo ici ->