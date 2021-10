Caen. Bouquet final du festival Éclats de Rue à Caen

Le bilan de cette saison du festival Éclats de rue n'est pas encore connu mais elle aura été riche d'un programme haut en couleur. Que ce soit dans les parcs, jardins ou quartiers de Caen, chacun a pu admirer, rire, danser ou s'émouvoir autour de spectacles tous plus surprenants les uns que les autres!

Cirque, magie et théâtre

Et le grand final de clôture sera à la hauteur de cette édition: 31 animations sont proposées vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017. Difficile de choisir dans ce riche programme: cirque acrobatique burlesque avec le collectif Bigbinome, magie avec le projet fantôme où un simple morceau de plastique flottant dans l'air vient hanter nos mémoires et le château ducal un soir d'été ou encore théâtre équestre proposée par la compagnie Equinote sont au menu.

Cette édition ne pouvait pas se terminer sans un coup d'Éclat(s) final, formé cette année par un spectacle de feu aquatique où le bassin s'embrasera autour d'un mélange de feu et d'eau sous formes d'apparitions baroques, dans un décor grandiose d'ombres et de lumières. Le tout s'achèvera avec un feu d'artifice époustouflant!

Pour découvrir toutes les animations, téléchargez le programme sur www.caen.fr