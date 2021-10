Spectacles. Éclat(s) de rue : la fête n'est pas finie dans les quartiers de Caen

Les spectacles de rue continuent dans les quartiers de Caen (Calvados)… Éclat(s) de rue, le festival qui a rythmé l'été, n'est pas terminé ! Il continue jusqu'au 1er septembre 2018. Faisons le point sur ce qu'il reste à voir.

Dîner au cabaret ou scratch avec des cosmonautes

Du jeudi 23 au dimanche 26 mais aussi le mercredi 29 août 2018, retrouvez "Les grands fourneaux", un cirque cabaret où le repas est servi pendant le spectacle. Max et Maurice vous souhaitent la bienvenue dans un restaurant aux allures de guinguette où les serveurs sont aussi les artistes. Le rendez-vous est fixé à la presqu'île, rue Dumont d'Urville.

Vendredi 24 août, vous avez également rendez-vous avec "Meanwhile" de Gaëtan Rusquet au château de Caen. Le chorégraphe et artiste français fait réaliser une construction à trois performeurs. Mais celle-ci s'effrite et tombe en ruine. La matérialité brute du décor, le bruit physique et le vocabulaire gestuel font de "Meanwhile", un spectacle apocalyptique. Rendez-vous à 20 heures.

Ce même vendredi, l'ambiance sera futuriste à l'école du Duc-Rollon qui accueille, Scratch. Trois hommes aux allures de cosmonautes, un peu étranges et électriques, parcourent cet espace noir et fantastique. L'apesanteur les saisit, les soulève, les transporte et la lenteur prend le dessus. Un dialogue s'engage entre eux et la matière velcro les oblige à se mouvoir d'une certaine manière. Un spectacle à découvrir à 22 heures et qui durera 40 minutes.

Pratique. Plus d'informations sur le site caen.fr/eclatsderue