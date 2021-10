C'est un tournoi de début de saison mais il y a déjà beaucoup d'enjeu. Au stade Lozai de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), 12 centres de formations s'affrontent pour ce tournoi U17. "Ce tournoi prépare notre début de championnat, on affronte de nouvelles équipes, de nouveaux joueurs et ça nous permet de progresser", assure Enzo, défenseur de Nancy.

Le Tournoi national U17 "Mahmoud Tiarci" en est à sa 20e édition et le plateau est toujours aussi relevé. Même son de cloche du coté d'Adrien, attaquant du Stade Rennais : "Il permet de se jauger face aux autres équipes."

Sur les traces de Mbappé

Ce tournoi est l'un des plus importants en France pour cette catégorie d'age. Des jeunes pépites tricolores ont foulé ces pelouses, et forcément, ça fait rêver. "Peut être que des joueurs sortiront pro, et l'on pourra dire qu'on a joué contre ou avec eux", continue Enzo.

Les jeunes footballeurs espèrent tous suivre les traces de leurs ainés, tels que Kylian Mbappé ou Kingsley Coman, actuels joueurs de l'équipe de France passés il n'y a pas si longtemps par le tournoi estival organisé par l'USQRM. "Ce sont des joueurs qui nous font rêver et on espère tous faire le même parcours qu'eux", conclu Enzo, milieu de terrain de Rouen.