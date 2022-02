Face aux vols récurrents et aux nombreuses demandes, la Métropole va expérimenter à Rouen (Seine-Maritime) des boxes pour vélos. Ces abris permettent de mettre les deux-roues à l'abri des intempéries et des vols. "L'idée vient de la grande rencontre annuelle de vélo qui avait lieu à Nantes, ou on avait rencontré les gens de Londres qui avaient exposé le service de location du même type de boxe que l'on a en prototype", rembobine Cyrille Moreau, vice président de la Métropole en charge de l'environnement.

En France, Grenoble est la première à avoir testé ces boxes en ville et la Métropole compte bien lui emboîter le pas.

Pour mettre en place ces tests, la Métropole s'appuie sur l'association rouennaise Guidoline. Ce garage de réparation participatif de vélos va récolter jusqu'à fin août les informations, via un questionnaire sur internet, des Rouennais intéressés par ces boxes. Une soixantaine de personnes ont déjà manifesté leur intérêt.

Écoutez Simon Larchevêque, directeur de l'association Guidoline:

Rouen. A Rouen, des boxes à vélo pour prévenir des vols Impossible de lire le son.

Une extension prévue pour 2018

Toutes les informations collectées par Guidoline seront transmises à la Métropole. Avant l'installation du boxe test, un travail administratif sera réalisé. Il faut vérifier que l'emplacement soit valable. L'installation est prévue pour janvier 2018 et durera jusqu'en juin. Durant ces six mois, Simon Larchevêque et l'association sera en charge du boxe. "On passera toutes les semaines pour voir s'il (le boxe) est tagué ou abîmé pour pouvoir quantifier tout ça à la Métropole". Si l'expérimentation se déroule sans accrocs, la Métropole prévois d'élargir ce système à toute la ville de Rouen.

Guidoline, 36 rue Molière à Rouen. Pour participer à l'enquête, s'inscrire sur le site www.guidoline.com