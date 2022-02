Rouen. Festival Vibration à Rouen

Jazz, rock, musique classique, il y en a pour tous les gouts lors du Festival Vibration qui se tient du 27 août au 3 septembre 2017 à Rouen (Seine-Maritime). Dans les quartiers de l'Orangerie du Jardin des Plantes, la 3e édition de ce festival mettra a l'honneur de nombreux groupes. Un village éphémère sera même installé pour vous permettre de découvrir de nouvelles musiques et vibrations, d'ici et de plus loin.

Mais en plus de tout ces concerts, venez profiter, chaque soir de 18h à 20h30, aux Vibr'Ateliers. Des ateliers pour petits et grands qui vous proposerons des activités ludiques et pédagogiques en lien avec la conscience du corps et la pratique artistique. Ce festival se tient proche de la "rentrée", comme pour la retarder, alors pourquoi ne pas en profiter ?

Festival Vibration, Orangerie du Jardin des Plantes. 114ter avenue des Martyrs de la Résistance, Rouen. Billets en vente sur www.rouentourisme.com et à l'office de tourisme. Programme sur www.rouen.fr/festival-vibrations